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Malatya Haber -

Turizm

“Yaz ortasında Bitirmeyi Hedefliyoruz”
“Yaz ortasında Bitirmeyi Hedefliyoruz”
Malatya Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü sahil yolu projesinin önemli bir parçası olan Karakaya Baraj Gölü – Eski Malatya hattında...
Doğanyol ve Kale ‘Kayısı Beyazı’na Büründü
Doğanyol ve Kale ‘Kayısı Beyazı’na Büründü
Kayısının bazı bölgelerde erken çiçek açılması ile birlikte dondan zarar görme riski de artmaya başladı. Küresel ısınmanın bir göstergesi olarak...
“Malatya’da Farklı ve Zengin Kültürle Karşılaştım”
“Malatya’da Farklı ve Zengin Kültürle Karşılaştım”
Malatya’nın turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Ali Kaban başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi, FKA...
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
Malatya’nın da yol güzergahında yeraldığı Kurtalan Ekspresi, seferlerine başladı. Şu sıralar Instagram sayesinde çok popüler olan Doğu Ekspresi’ne rakip olan...
Arapgir Havza Projesi Başladı
Arapgir Havza Projesi Başladı
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tarihi kent bölgelerinin bir bütün halinde korunarak sonraki nesillere aktarılmasını amaçlayan kentsel...
Sahil Yolu Projesi’nde Netlik Yok
Sahil Yolu Projesi’nde Netlik Yok
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Karakaya Barajı’ndan daha fazla yararlanmak ve barajı turizme kazandırmak amacıyla planladığı Karakaya Sahil Yolu’nda proje çalışmalarının henüz...
Beydağı Tabiat Parkı’nın Yapımına Başlanacak
Beydağı Tabiat Parkı’nın Yapımına Başlanacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart ayı içerisinde Beydağı Tabiat Parkı’nın 1. Etap çalışmalarına başlanacak. İnderesi bölgesinde bulunan 900 dönüm alan...
Arapgir’deki Eskişehir Vadisi Turizme Kazandırılıyor
Arapgir’deki Eskişehir Vadisi Turizme Kazandırılıyor
Malatya’nın önemli turizm alanlarından biri olan Arapgir İlçesindeki Eskişehir Vadisi ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen planlama çalışmalarında...
Ha Gayret.. Camiyi Kaybetmenize Bir Şey Kalmadı!
Ha Gayret.. Camiyi Kaybetmenize Bir Şey Kalmadı!
Malatya’nın en önemli yapılarından olan Yeni Camii’nin önündeki meydana yerleştirilen “gecekondu” kulübeler, barakalar nedeniyle neredeyse yarısının görünemez, görüntülenemez hale getirilmesi...
Şelale ve Kanyon Korumaya Alındı
Şelale ve Kanyon Korumaya Alındı
Darende’de bulunan Günpınar Şelalesi ve Ayvalı Kanyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Nitelikli koruma alanı’ olarak tescil edildi.  Doğal güzellikleri...
“Rehabilitasyon Merkezi de Yapılıyor”
“Rehabilitasyon Merkezi de Yapılıyor”
İspendere İçmeleri’nde ikinci etap çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilklerin belediyesi olarak İspendere İçmeleri’nde...
Arapgir ‘Sakin Şehir’ Oluyor
Arapgir ‘Sakin Şehir’ Oluyor
Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliğine üyelik süreci tanıtım toplantısı Arapgir ilçesinde yapıldı. 30 ülkede 208 üyeye yayılan Cittaslow hareketi, ‘Yavaş yaşam,...
Malatya Süsleniyor
Malatya Süsleniyor
Güz dönemi çalışmaları ile Malatya’yı rengârenk bir görünüme kavuşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çalışmalarına yoğun bir şekilde...
“Güzel ve Nitelikli Bir Eser Bırakacağız”
“Güzel ve Nitelikli Bir Eser Bırakacağız”
‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar sürüyor. Yeşilyurt Belediyesinin hem kentin marka değerini yükseltmeye hem de gelecek nesillere yaşanabilir mekânlar bırakmak...
“Yama Dağı Kayak Yolu İhalesi Yapıldı”
“Yama Dağı Kayak Yolu İhalesi Yapıldı”
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yamadağı Kayak Merkezine giden yol güzergahının belirlendiğini belirterek, “Hasançelebi, Başkınık, Çimenlik, Keş ve Soğukpınar güzergahında...
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“Yaz ortasında Bitirmeyi Hedefliyoruz”
“Yaz ortasında Bitirmeyi Hedefliyoruz”
Doğanyol ve Kale ‘Kayısı Beyazı’na Büründü
Doğanyol ve Kale ‘Kayısı Beyazı’na Büründü
“Malatya’da Farklı ve Zengin Kültürle Karşılaştım”
“Malatya’da Farklı ve Zengin Kültürle Karşılaştım”
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
‘Popüler’ Doğu Ekspresi’nin Rakibi Kurtalan Ekspresi..
Arapgir Havza Projesi Başladı
Arapgir Havza Projesi Başladı
Sahil Yolu Projesi’nde Netlik Yok
Sahil Yolu Projesi’nde Netlik Yok
Beydağı Tabiat Parkı’nın Yapımına Başlanacak
Beydağı Tabiat Parkı’nın Yapımına Başlanacak
Arapgir’deki Eskişehir Vadisi Turizme Kazandırılıyor
Arapgir’deki Eskişehir Vadisi Turizme Kazandırılıyor
Ha Gayret.. Camiyi Kaybetmenize Bir Şey Kalmadı!
Ha Gayret.. Camiyi Kaybetmenize Bir Şey Kalmadı!
Şelale ve Kanyon Korumaya Alındı
Şelale ve Kanyon Korumaya Alındı
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