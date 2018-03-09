“Yaz ortasında Bitirmeyi Hedefliyoruz”

Turizm
Malatya Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü sahil yolu projesinin önemli bir parçası olan Karakaya Baraj Gölü – Eski Malatya hattında...
Kayısının bazı bölgelerde erken çiçek açılması ile birlikte dondan zarar görme riski de artmaya başladı. Küresel ısınmanın bir göstergesi olarak...
Malatya’nın turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Ali Kaban başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi, FKA...
Malatya’nın da yol güzergahında yeraldığı Kurtalan Ekspresi, seferlerine başladı. Şu sıralar Instagram sayesinde çok popüler olan Doğu Ekspresi’ne rakip olan...
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tarihi kent bölgelerinin bir bütün halinde korunarak sonraki nesillere aktarılmasını amaçlayan kentsel...
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Karakaya Barajı’ndan daha fazla yararlanmak ve barajı turizme kazandırmak amacıyla planladığı Karakaya Sahil Yolu’nda proje çalışmalarının henüz...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart ayı içerisinde Beydağı Tabiat Parkı’nın 1. Etap çalışmalarına başlanacak. İnderesi bölgesinde bulunan 900 dönüm alan...
Malatya’nın önemli turizm alanlarından biri olan Arapgir İlçesindeki Eskişehir Vadisi ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen planlama çalışmalarında...
Malatya’nın en önemli yapılarından olan Yeni Camii’nin önündeki meydana yerleştirilen “gecekondu” kulübeler, barakalar nedeniyle neredeyse yarısının görünemez, görüntülenemez hale getirilmesi...
Darende’de bulunan Günpınar Şelalesi ve Ayvalı Kanyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Nitelikli koruma alanı’ olarak tescil edildi. Doğal güzellikleri...
İspendere İçmeleri’nde ikinci etap çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilklerin belediyesi olarak İspendere İçmeleri’nde...
Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliğine üyelik süreci tanıtım toplantısı Arapgir ilçesinde yapıldı. 30 ülkede 208 üyeye yayılan Cittaslow hareketi, ‘Yavaş yaşam,...
Güz dönemi çalışmaları ile Malatya’yı rengârenk bir görünüme kavuşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çalışmalarına yoğun bir şekilde...
‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinde çalışmalar sürüyor. Yeşilyurt Belediyesinin hem kentin marka değerini yükseltmeye hem de gelecek nesillere yaşanabilir mekânlar bırakmak...
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yamadağı Kayak Merkezine giden yol güzergahının belirlendiğini belirterek, “Hasançelebi, Başkınık, Çimenlik, Keş ve Soğukpınar güzergahında...